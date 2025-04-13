شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول صورة للجزائرى أحمد القندوسى بعد إجرائه عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجزائري أحمد القندوسي ، لاعب وسط فريق سيراميكا، اليوم الأحد، جراحة ناجحة منذ قليل، بعد تعرضه لكسر فى الساق خلال مباراة فريقه أمام فاركو التي جمعتهما فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة حسم الدوري.





وخرج أحمد القندوسى منذ قليل من غرفة العمليات بعد إجرائه جراحة ناجحة فى أحد مستشفيات المهندسين، بعدما أثبت الأشعة التي خضع لها اللاعب فور وصوله المستشفى إلى معاناة أحمد القندوسى لإصابة بكسر فى الساق.

وسقط أحمد القندوسي متأثرا بإصابته بكسر في الساق إثر تدخل قوي من ياسين الملاح لاعب فاركو، استحق عليه الحصول على الكارت الأحمر، وخرج على إثرها في سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لإجراء الأشعة لمعرفة حجم الإصابة.

وفاز فريق سيراميكا على فاركو بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز هدفي فريق سيراميكا أحمد رمضان فى الدقيقة 73 وأحمد رضا فى الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع للقاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 27 محتلا المركز السادس من عمر المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 26 محتلا المركز السابع.