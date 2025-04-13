شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إصابة القندوسى.. 5 لاعبين خلعوا قلوب الجماهير فى الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة سيراميكا وفاركو، أمس السبت، لحظة مروعة هزّت قلوب جماهير كرة القدم المصرية، بعدما تعرض اللاعب الجزائري أحمد القندوسي، لاعب سيراميكا، لإصابة بالغة إثر تدخل عنيف من مدافع فاركو ياسين الملاح.

السقوط كان مؤلمًا والمشهد صعبا، حيث أظهرت الفحوصات تعرّض اللاعب إلى كسر في الساق، وسط ذهول وصدمة من زملائه والجمهور على حد سواء.

هذه الواقعة المؤلمة أعادت إلى الأذهان سلسلة من الإصابات المفجعة التي شهدتها الملاعب المصرية في السنوات الماضية، والتي كانت كفيلة بأن تُوقف نبض الجماهير فى لحظات عصيبة، نُسلّط الضوء في هذا التقرير على أبرزها:

1. أحمد فتحي – إصابة قاسية



في موسم 2007 – 2008، وخلال لقاء الأهلي أمام بلدية المحلة، سقط أحمد فتحي أرضًا بشكل مفاجئ دون أي احتكاك مع أحد، ليتبين لاحقًا أنه تعرض لقطع في وتر أكيليس.



الإصابة أبعدته عن الملاعب لمدة 8 أشهر كاملة، وكانت صدمة كبيرة لجماهير الأهلي والكرة المصرية عمومًا.

2. محمود خضر – كسر مروّع



في موسم 2004 – 2005، خلال مباراة جمعت غزل المحلة بالأهلي، تدخل محمود خضر بقوة دفاعًا عن مرماه، لكنه تعرض لإصابة بالغة تمثلت فى كسر فى الساق، أبعدته عن الملاعب لمدة 6 أشهر. الإصابة جاءت إثر التحام عنيف مع أحمد السيد، وخلّفت ألمًا كبيرًا في نفوس جماهير المحلة.

3. عمر جابر – فقدان وعي



في مباراة الزمالك والمقاولون العرب، قبل سنوات، سقط عمر جابر مغشيًا عليه داخل أرضية الملعب، وسط حالة من الرعب.



الفحوصات أظهرت تعرضه لارتجاج بسيط في المخ، ما تسبب في فقدانه للوعي لثوانٍ، قبل أن يعود ويكمل اللقاء بعد الاطمئنان على حالته.

4. هشام محمد – إصابة قاتلة



خلال دورة الألعاب العربية في السعودية عام 2012، تعرض هشام محمد، لاعب المنتخب الأولمبي المصري، لإصابة قوية أمام منتخب السودان تمثلت في كسر في شظية القدم.

الإصابة حرمته من المشاركة في أولمبياد لندن، وسببت له صدمة كبيرة في مسيرته.

5. محمد عبد السلام – لحظة لا تُنسى



في موسم 2014 – 2015، تعرّض محمد عبد السلام، لاعب وسط بتروجيت آنذاك، إلى كسر في مفصل القدم خلال لقاء فريقه أمام المصري البورسعيدي.

اللقطة كانت مأساوية، وسقط اللاعب متألمًا بطريقة أثارت تعاطف الجماهير وتخوفها من تكرار مثل هذه المشاهد.