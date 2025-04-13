شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكون مباراة بيراميدز وبتروجت مواجهة حسم الدوري للفريق السماوي؟ والان مع تفاصيل الخبر

اقترب فريق بيراميدز بشكل كبير من التتويج بأول بطولة دوري في تاريخ الفريق السماوي، بعد التعادل المثير لكتيبة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مع النادي الأهلي، صاحب المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري، بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية من لقاءات حسم لقب المسابقة المحلية.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز في مباراة الجولة الثانية من مباريات حسم الدوري، بهدف لكل فريق، ورفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة مبتعداً بصدارة جدول الترتيب، ورفع الأهلي رصيده للنقطة 40 فى المركز الثاني، ويتبقى لكل فريق 6 مباريات.

بيراميدز



يحتل بيراميدز صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة بعدما خاض 19 مباراة، وسجل لاعبو السماوي 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 11، ويتبقى لبيراميدز 6 مواجهات في الدوري، حال الفوز بـ5 مباريات فقط منها يمكنه حسم اللقب دون انتظار نتائج المنافسين.

الأهلي



يحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بفارق 4 نقاط، بعدما خاض الفريق الأحمر 19 مباراة، وسجل لاعبو الأهلي 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 13، ويتبقى للأهلي 6 مباريات فى البطولة، ويحتاج من أجل حسم اللقب الفوز بها جميعاً مع تعثر بيراميدز فى مباراتين.

ويتبقى لبيراميدز 6 مواجهات يحتاج للفوز فى 5 منها لحسم لقب الدوري، دون النظر لنتائج الأهلي، وباتت مباراة بتروجت فى الجولة قبل الأخيرة هي اللقاء المرشح لحسم اللقب وتتويج السماوي بالبطولة.

وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز الست المتبقية في الدوري كالتالي:

1- بيراميدز & حرس الحدود: 30 أبريل، الساعة الرابعة عصراً.

2- بيراميدز & فاركو: 4 مايو، الساعة الرابعة عصراً.

3- بيراميدز & البنك الأهلي: 9 مايو، الساعة السابعة مساءً.

4- الزمالك & بيراميدز: 13 مايو، الساعة السابعة مساءً.

5- بيراميدز & بتروجيت: 17 مايو، الساعة الرابعة عصراً.

6- بيراميدز & سيراميكا: 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة.