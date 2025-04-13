شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على بتروجت بهدف بابا بادجى فى الشوط الأول بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق المصرى البورسعيدى على بتروجت بهدف نظيف، فى الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا بينهما باستاد السويس الجديد، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة حسم الدوري "دورى nile".

ونجح بابا بادجى فى تسجيل أول أهداف المصرى فى الدقيقة الثانية من الوقت الضائع من الشوط الأول بعد تمريرة من محمد مخلوف لينفرد بابا بادجى مسجلا الهدف الأول.

وشهد الشوط الأول سيطرة وخطورة من لاعبى بتروجت الذين هددوا مرمى المصرى فى أكثر من كرة ولكن تألق محمود جاد حافظ على نظافة شباكه، ومن مرتدة نجح المصرى فى إحراز هدف التقدم عن طريق بابا بادجى.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:حراسة المرمى: عمر صلاحالدفاع: محمود شديد، هادي رياض، إسلام عبد الله، أحمد بحبحالوسط: ادهم حامد، رشاد المتولي، محمد علي، حامد حمدان، بدر موسىالهجوم: إسماعيل بامباالبدلاء: محمد خليفة، شيمزي كيليتيشي، عبد العزيز سيد، خالد أبو زيادة، زياد فرج، إيمانويل لاكي، جبرائيل شكويدي، أحمد فاروق، إسلام هشام. بينما جاء تشكيل المصرى كالتالي:حراسة المرمى: محمود جادالدفاع: كريم العراقى، محمد هاشم، محمود حمادة، خالد صبحي، حسن علىالوسط: محمد مخلوف، أحمد على عامر، ميدو جابرالهجوم: كريم بامبو صلاح محسنالبدلاء: محمد شحاتة، أحمد عيد، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم، بابا بادجي.يحتل فريق المصرى المركز الرابع في ترتيب مرحلة المنافسة على اللقب بالدورى برصيد 31 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز السابع برصيد 25 نقطة.