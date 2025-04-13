شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب مصر للناشئين تحت 16 سنة.. غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر منتخب مصر للناشئين تحت 16 سنة، غدا، الاثنين، والذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل الجاري، في إطار خطة الإعداد المستمرة لاكتشاف المواهب وتجهيز اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.



ويشهد المعسكر مشاركة المنتخب في بطولة زد الدولية للناشئين، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل، بمشاركة ستة أندية عربية وأوروبية وأفريقية، لفئة مواليد 2008.



وتأتي هذه المشاركة بهدف منح اللاعبين مزيدًا من الاحتكاك الدولي واكتساب الخبرات من خلال مواجهة مدارس كروية مختلفة، تماشيًا مع رؤية الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف في بناء جيل قوي يمثل المنتخب في الفئات السنية الأعلى مستقبلًا.



ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن قائمة اللاعبين المشاركين خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط متابعة من مسؤولي الاتحاد لتوفير أفضل أجواء دعم للمنتخب خلال فترة المعسكر والبطولة.