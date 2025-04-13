شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد مباريات الجولة الخامسة بكأس عاصمة مصر بسبب تكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية تعديل مواعيد المباريات الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجاري 2024 – 2025 إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وكان مقررا إقامة مباريات الجولة الأخيرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وبعد التعديلات ستقام يومى الأربعاء والخميس. وبذلك ستقام مباريات الجولة الخامسة في كل مجموعة في نفس اليوم ونفس التوقيت.

وجاء مواعيد المباريات كالتالي:

الأربعاء 16 أبريل

الجونة × مودرن سبورت -ملعب الجونة- 4 عصرا.

سموحة × الزمالك – برج العرب – 4 عصرًا.

الإسماعيلي × الاتحاد – استاد هيئة قناة السويس – 7 مساءً

حرس الحدود × بيراميدز – استاد حرس الحدود – 7 مساءً

الخميس 17 أبريل



طلائع الجيش × إنبي – استاد جهاز الرياضة – 4 عصرا

الأهلي × فاركو – استاد السلام – 4 عصرا

غزل المحلة × المصري – استاد السويس الجديد – 7 مساءً

زد × سيراميكا – استاد المقاولون العرب – 7 مساءً

وتأهلت فرق بتروجت والبنك الأهلي وحرس الحدود وإنبي لربع النهائي قبل الوصول للجولة الأخيرة.