شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم سبورتنج فى المجمعة الأولى للدور النهائي بدوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على سبورتنج بنتيجة 33 -23 ضمن منافسات الجولة الأولي من المجمعة الأولى للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد، المقرر انتهاؤه 23 إبريل الجاري.

بينما تشهد جولة غدا مواجهتان بين الزمالك مع سبورتنج، والأهلي مع الشمس، على أن تختتم المجمعة الأولى الثلاثاء بمواجهتي ،سبورتنج مع الشمس والزمالك مع الأهلي.

فيما تقام المجمعة الثانية أيام 21,22,23 أبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025 .