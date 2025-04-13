شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليون جنيه + منحة تعاقد.. سبب تأجيل تجديد عبد الله السعيد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الأيام الماضية طلب عبدالله السعيد من إدارة نادى الزمالك تأجيل ملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء ، لحين الانتهاء من باقى الملفات بالنادى، رغم أن عقده ينتهى بنهاية الموسم.

ويأتى تأجيل ملف عبد الله السعيد فى الوقت الراهن لرغبة اللاعب فى الحصول على 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى منحة تعاقد لتجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين، بحيث يحصل على 25 مليوناً فى الموسم الواحد، على أن يكون الموسم الثانى اختيارياً للاعب والنادى ويتم تفعيله بموافقة الطرفين.

وبعد رحيل أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق أصبح مصير عبد الله السعيد مجهولاً، لاسيما أن الصفقات الجديدة التى ينوى مجلس إدارة نادى الزمالك إبرامها فى الانتقالات الصيفية المقبلة ستحدد مصير السعيد مع القلعة البيضاء، والذى يرغب فى أن يكون متواجدا وسط فريق قوى يستطيع المنافسة على البطولات والألقاء.

ويمتلك عبد الله السعيد 3 عروض، منها عرضان من خارج مصر وآخر من الدورى المصرى، إلا أن اللاعب لم يحسم مصيره بشكل نهائى فى الفترة الحالية.