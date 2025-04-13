شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك: الحديث عن تراجع زيزو كلام سوشيال ميديا.. واستبعاده كان فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك ، الأنباء التي تحدثت عن تواصل أحمد مصطفى زيزو مع مسئولي النادي للعودة عن قراره والتجديد للقلعة البيضاء.

وقال أحمد سالم، فى تصريحات إذاعية مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، "حتى الآن أحمد مصطفى زيزو لاعب فى الزمالك، ومرحب به للعودة للمشاركة فى التدريبات بصورة احترافية، ومشاركته فى المباريات أمر فني".

وأضاف أحمد سالم، "الحديث عن مستقبل زيزو أو التجديد هو كلام سوشيال ميديا، وحديث دون أسانيد، لكن الحقيقة الثابتة حتى الآن هي أن زيزو لاعب للزمالك حتى نهاية الموسم".

وأشار متحدث الزمالك إلى أن قرار استبعاد زيزو من مباراة الكونفدرالية كان قراراً فنياً أكثر منه إدارياً، بسبب التشتيت، وأيضًا كان هناك غضب إداري، وحين عرض القرار تمت الموافق عليه وأصبح استبعاد فنيا وإداريا.

واختتم أحمد سالم قائلا، "زيزو حرص طوال الوقت على التأكيد على استمراره من الزمالك، وكان سعيدا بأرقامه ومبارياته، وهو ما أعطى انطباعا أن لديه تمسكا بالنادي".