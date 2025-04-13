شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المجمعة الأولى للدور النهائي بدوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الجولة الأولى من المجمعة الأولى للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 إبريل الجاري.

وتشهد جولة اليوم مواجهات بين كل من، سبورتنج مع الأهلي والشمس مع الزمالك ، بينما تشهد جولة غدا مواجهتين بين الزمالك مع سبورتنج و الأهلي مع الشمس.

وتختتم المجمعة الأولي الثلاثاء بمواجهتي ،سبورتنج مع الشمس و الزمالك مع الأهلي .

فيما تقام المجمعة الثانية أيام 21,22,23 أبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025 ، و يشهد الختام أيضا لقاء بين القطبين الأهلي و الزمالك .