شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. ماذا فعل الأهلى والزمالك فى نهائي أفريقيا لسيدات الطائرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تتجدد المنافسة عندما يخوض فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مواجهة قوية أمام الزمالك، فى الخامسة مساء اليوم الأحد، فى نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا.

وشهدت بطولة أفريقيا للكرة الطائرة ، فى النسخة الماضية التي أقيمت في الأهلي، على أرضه ووسط جماهيره، تفوق الزمالك وحصده اللقب بنتيجة 3-2 .

ويطمح الزمالك ، بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى، فى هذه المواجهة للاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالى، منتشيا بحصد لقب كأس مصر على حساب الفريق الأحمر مؤخرا، بينما يطمح الأهلى بقيادة مديره الفنى إبراهيم فخر الدين فى استعادة العرش الأفريقى مجددا فى ظل حصد لقبى الدورى والسوبر المحلى.

تأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على قرطاج التونسى بنتيجة 3-0 ، بينما فاز الزمالك "حامل اللقب" على الأنابيب الكينى بنتيجة 3-2.

واستطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل نيجيريا بنتيجة 3-0 .

ونجح فريق الأهلى فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول ، حيث على نظيرسوكوسيم السنغالى 3-0 قبل الفوز على بطل الكونغو ثم البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2، في إطار ختام مواجهاته بالدور التمهيدى .

بينما تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل ساحل العاج بنتيجة 3-0 في دور ال 16 .

واستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته، حيث فاز على السجون الكينى 3-0 فى ضربة البداية قبل الفوز على بطل نيجيريا ثم ستارز البتسواني بنتيجة 3-0، في ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.