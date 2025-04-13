شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعادل الأهلي وبيراميدز.. فرص حسم لقب الدوري لثلاثي القمة بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

تعادل مثير حسم مواجهة قمة جدول ترتيب الدوري بين الأهلي وبيراميدز، في المباراة التى انتهت بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى التى تتنافس على لقب البطولة المحلية وحسم المراكز الأولى من الأول إلى التاسع.

وباتت حظوظ فريق بيراميدز قوية فى حصد أول بطولة دوري فى تاريخ الفريق السماوي بعد تعادل الأمس، والذي حافظ لكتيبة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش على التربع على عرش الدوري بعيداً عن الأهلي صاحب المركز الثاني، والزمالك صاحب المركز الثالث.

بيراميدز



يحتل بيراميدز صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، وسجل لاعبو السماوي 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 11، ويتبقى لبيراميدز 6 مواجهات في الدوري، حال الفوز بـ5 مباريات فقط منها يمكنه حسم اللقب دون انتظار نتائج المنافسين.

الأهلي



يحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر بفارق 4 نقاط، بعدما خاض الفريق الأحمر 19 مباراة، وسجل لاعبو الأهلي 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 13، ويتبقى للأهلي 6 مباريات في البطولة، ويحتاج من أجل حسم اللقب الفوز بها جميعاً مع تعثر بيراميدز فى مباراتين.

الزمالك



يعتبر فريق الزمالك أبعد الفرق الثلاثة عن المنافسة على اللقب، خاصة أنه يحتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، وسجل لاعبو الزمالك 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 16، ويتبقى للفريق الأبيض 7 مباريات ويحتاج الزمالك للفوز بجميع مبارياته مع تعثر الأهلي وبيراميدز.