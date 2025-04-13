شكرا لقرائتكم خبر عن وليد درويش مشرفًا على ورش تطوير مسابقات الناشئين باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلّف الاتحاد المصري لكرة القدم عضو مجلس الإدارة وليد درويش بالإشراف الكامل على ورش العمل، المقرر إقامتها خلال شهر مايو المقبل، لمناقشة تطوير مسابقات الناشئين ضمن خطة الاتحاد للارتقاء بقاعدة كرة القدم في مصر.

وقرر الاتحاد تنظيم ثلاث ورش عمل متتالية خلال الشهر المقبل، بحضور مسؤولي قطاعات الناشئين في الأندية والفروع المختلفة، بهدف فتح حوار موسّع حول آليات التطوير، والاستماع إلى مقترحات الجهات المعنية، والاستفادة من التجارب الميدانية للأندية.

وسيتولى وليد درويش، بصفته مشرفًا عامًا على الورش، عرض التوصيات النهائية على مجلس إدارة الاتحاد، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا قبل وضع تصوّر مسابقات الناشئين للموسم الجديد 2025 – 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الاتحاد لتوسيع قاعدة الممارسة، وتحسين بيئة المنافسة في المراحل السنية الصغيرة، بما يخدم مستقبل المنتخبات الوطنية، ويعزز اكتشاف المواهب وتطويرها على أسس علمية واحترافية.