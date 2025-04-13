شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الأهلي وبيراميدز المتبقية لحسم لقب الدوري.. 6 جولات نارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الأنظار إلى الجولات الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، حيث تشتعل المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب البطولة.

وبعد تعادلهما الأخير بهدف لكل فريق، يواصل بيراميدز تصدره لجدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الأهلي، لتصبح المباريات المتبقية حاسمة في تحديد بطل الموسم.

ويتبقى للأهلي ست مباريات قوية أمام كل من بتروجت، الحدود، المصري، سيراميكا، البنك الأهلي، وفاركو.

بينما يخوض بيراميدز مواجهاته أمام الحدود، فاركو، البنك الأهلي، الزمالك، بتروجت، وسيراميكا.

المواجهات القادمة للفريقين، وكل لقاء منها بمثابة "نهائي مصغر" لا يقبل القسمة على اثنين! الأهلي يسعى لاستغلال أي تعثر لبيراميدز من أجل العودة لعرش الدوري، بينما بيراميدز يأمل في الحفاظ على صدارته وحصد اللقب الأول في تاريخه.



الصراع لا يزال مفتوحاً، وكل نقطة في هذه المواجهات قد تصنع الفارق في سباق اللقب، والجماهير تترقب الحسم في الجولات الأخيرة من المسابقة.