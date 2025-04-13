شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يُفكر كولر فى أزمة الجبهة اليسرى بالأهلي أمام صن داونز؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواجه النادي الأهلي أزمة كبرى فى الجبهة اليسرى خلال مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب إصابة ثنائي الفريق يحيى عطية الله وكريم الدبيس فى مباراة بيراميدز.. نستعرض في السطور التالية أهم التساؤلات والاستفسارات التي فرضت نفسها حول هذه الأزمة حالياً.

س: ما هو موعد مباراتي الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

ج: يلتقي الأهلي مع صن داونز بجنوب أفريقيا في الثالثة عصرالسبت المقبل 19 أبريلبتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما تقام مباراة العودة باستاد القاهرة في السابعة مساء يوم 25 أبريل بتوقيت القاهرة.

س: كيف يعاني الأهلي من أزمة الجبهة اليسرى حالياً؟

ج: الأزمة بدأت بسبب الإصابة التي تعرض لها المغربي يحيى عطية الله في مباراة بيراميدز بالدوري أمس، السبت، والتي جعلته يُغادر المباراة في الشوط الأول حيث اشتكى من شد في العضلة الخلفية سيُبعده عن الفريق عدة أسابيع، وبعدما شارك اللاعب الصاعد كريم الدبيس بدلاً منه تعرض الأخير للإصابة وغادر هو الآخر الملعب مع بداية الشوط الثاني.

س: كيف تعامل مارسيل كولر مدرب الأهلي مع هذه الأزمة في مباراة بيراميدز؟

ج: دفع كولر بـ محمد هاني في الجبهة اليسرى، وأعاد أكرم توفيق لقيادة الجبهة اليُمنى، ولعب أحمد رضا الذي حل بديلاً لـ كريم الدبيس في خط الوسط بدلاً من أكرم توفيق؟.

س: وماذا عن حلول كولر لمواجهة أزمة البجهة اليسرى في مباراة صن داونز؟

ج: موقف كريم الدبيس لم يتحدد بعد ،وإن كانت فرص مشاركته في اللقاء ضئيلة للغاية، وحال تأكد عدم مشاركته في المباراة برفقة يحيى عطية الله، سيلجأ كولر إلى مواصلة الاعتماد على محمد هاني فى الجبهة اليسرى، وربما يستعين بالنجم التونسي علي معلول الذي خرج من حسابت كولر مؤخراً لأسباب فنية، وقد يستعين المدرب السويسري بـ خالد عبد الفتاح، وهناك أيضاً أحمد نبيل كوكا لكنه مازال مُصاباً.