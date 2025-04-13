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إسماعيل بامبا يقود هجوم بتروجت أمام المصري في الدوري

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إسماعيل بامبا يقود هجوم بتروجت أمام المصري في الدوري

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القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد، المدير الفنى لفريق بتروجت، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة المصري  باستاد السويس الجديد، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة حسم الدوري.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:
حراسة المرمى: عمر صلاح
الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، إسلام عبد الله، أحمد بحبح
الوسط: ادهم حامد، رشاد المتولي، محمد علي، حامد حمدان، بدر موسى
الهجوم: إسماعيل بامبا

البدلاء: محمد خليفة، شيمزي كيليتيشي، عبد العزيز سيد، خالد أبو زيادة، زياد فرج، إيمانويل لاكي، جبرائيل شكويدي، أحمد فاروق، إسلام هشام.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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