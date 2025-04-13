شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام بتروجت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن التونسي أنيس بوجلبان ، المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه الذي يستعد لمباراة بتروجت فى الجولة الثانية من مباريات حسم بطولة الدوري، والتي تجمع الفريقين فى الرابعة عصراً باستاد السويس الجديد.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم ، محمود حمادة ، خالد صبحي ، حسن علي لخط الظهر،محمد مخلوف ، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر ، كريم بامبو كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

البدلاء : محمد شحاته، أحمد عيد ، باهر المحمدي، عمرو سعداوي ، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل ، أحمد القرموطي ، عبد الرحيم دغموم، بابا بادجي.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 31 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي خلال مسيرته بالمسابقة المحلية في موسمها الاستثنائي، ويقع المصري في مجموعة الفرق المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود في المركز التاسع على الترتيب.