شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مباراة متتالية و111 يوما من الصيام التهديفي.. 2025 تصدم وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

رغم تألقه الكبير في بداية ظهوره مع الأهلي ، تراجع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر مع بداية العام الجاري، وبعد عودته من الإصابة الأخيرة، ليسجل فترة طويلة من الصيام التهديفي بلغت 111 يوماً، وبالتحديد منذ 22 ديسمبر 2024 عندما سجل هاتريك أمام شباب بلوزداد الجزائري فى دوري أبطال أفريقيا.

شارك وسام أبو علي مع الأهلي عقب عودته من الإصابة فى 13 مباراة لم ينجح خلالها فى زيارة شباك المنافسين.

انضم وسام أبو علي إلى النادي الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية 2024، وشارك مع الفريق الأحمر فى 49 مباراة، سجل خلالها 27 هدفاً وصنع 8 لزملائه، وكان اللاعب الفلسطيني تعرض للإصابة قبل بداية العام الجاري أجبرته عن الغياب عن مباريات الفريق، ثم عاد مجدداً لكنه لم يسجل أهدافاً مع الأهلي منذ بداية العام الجاري 2025.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز في الجولة الثانية من مباريات حسم بطولة الدوري في موسمه الاستثنائي بهدف لكل فريق، وهو ما صعب من فرص الفريق الأحمر في الاحتفاظ باللقب المفضل لجماهيره، حيث استقر الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 44 نقطة، وبات الأهلي يترقب تعثر بيراميدز في مباراتين على الأقل ليستعيد فرصة المنافسة على اللقب.