شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في الأهلي يكشف: كيف يفكر النادي في مستقبل كولر؟ والان مع تفاصيل الخبر

تسارعت الأحداث داخل النادي الأهلي بشأن مستقبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي باتت أيامه معدودة للغاية داخل القلعة الحمراء.

الحديث عن رحيل عن كولر بات الأهم في الأهلي سواء على صعيد الجماهير أو مسئولو النادي أو أعضاء الجمعية العمومية بل أن غرفة ملابس الفريق بدأت تطرح سؤالاً هاماً وهو: متى يرحل كولر؟.

إدارة الأهلي تنتظر الوقت المناسب فقط لتوجيه الشكر للمدرب السويسري الذي ينتهي عقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم المقبل لكن الإدارة استقرت على رحيل المدير الفني بنهاية الموسم الجاري وربما قبل هذا الموعد.

وقال مصدر في الأهلي، إن رحيل كولر بات أمراً محسوماً بالنسبة للجميع في الإدارة الحمراء لأن أخطاء المدرب السويسري زادت عن الحد كما إنه تسبب في تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين وخسر نقاط كثيرة بشكل جعل بطولة الدوري تقترب كثيراً من بيراميدز.

وشدد المصدر، على أن أداء الفريق في مباراة بيراميدز أمس السبت، في الدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1 كان سيئاً للغاية، موضحاً أن الإدارة لم تُقصّر مع الجهاز الفني ووفرت له معظم _إن لم يكن جميع_ متطلباته ومع ذلك واصل الفريق نتائجه السيئة محلياً وأفريقياً.

وأشار المصدر، إلى أن كولر لن يقود الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل بأمريكا بنسبة تتخطى الـ95 %،إلا إذا حصد بطولة دوري أبطال أفريقيا مع الفريق، موضحاً أن رحلة البحث عن مدرب بديل لمارسيل كولر بدأت بالفعل في الأهلي.

وأوضح المصدر، أن فكرة التعاقد مع مدرب لم يسبق له العمل في أفريقيا ومصر مطروحة لكن الإدارة الأهلاوية تُفضّل التعاقد مع مدرب له دراية بالكرة المصرية والأفريقية بسبب ضيق الوقت ، لأن كولر قد يرحل بين عشية وضحاها فإذا خرج الفريق من نصف نهائي أفريقيا أمام صن داونز سيرحل المدرب السويسري سريعاً ولن يكون هناك مُتسع من الوقت للتعاقد مع مدرب لا يعرف الكثير عن الكرة المصرية أو الأفريقية.

وواصل المصدر: إدارة الأهلي تنتظر الانتهاء من مباراتي صن داونز يومي 19 و25 أبريل الجاري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حتى تُحدد مصير كولر والإتجاه الأقرب هو توجيه الشكر له حال وداع دوري أبطال أفريقيا مُباشرة، أما إذا حصد اللقب الأفريقي سيتم تأجيل الإطاحة بالمدرب السويسري.