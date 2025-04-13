شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن انتهاء موسم يحيى عطية الله مع الأهلي.. وأزمة فى الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الإعلامي أحمد شوبير انتهاء موسم المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر النادي الأهلي، بعدما اضطر إلى مغادرة ملعب مباراة فريقه أمس أمام بيراميدز فى الدوري بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز في مباراة الجولة الثانية من مباريات حسم الدوري، بهدف لكل فريق، حيث رفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة مبتعداً بصدارة جدول الترتيب، ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 40 في المركز الثاني، ويتبقى لكل فريق 6 مباريات.

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "موسم يحيي عطية الله انتهي.. عنده إصابة في الخلفية وأمامه شهر على الأقل للعودة، ما يعني أن موسمه انتهى مع الأهلي".

وأضاف شوبير، "توجد أزمة في الجبهة اليسري للأهلي، كريم الدبيس مصاب وأحمد كوكا يعاني من شد فى الخلفية".

واختتم شوبير متسائلاً، "هل يكون علي معلول هو الحل أمام كولر لشغل الجبهة اليسري؟، وكولر أخطا فى خروج أشرف بن شرقي من مباراة بيراميدز، وتأخر فى نزول جرايشار".