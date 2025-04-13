شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرهن شراء مصطفى العش بحسم ملف تمديد عقود ربيعة وياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأحد، 13 أبريل 2025 09:30 ص
وخرج مصطفى العش من الحسابات الفنية لمارسيل كولر في المباريات الأخيرة بسبب الاعتماد على الثنائى رامى ربيعة وأشرف داري فى التشكيل الأساسى، ووجود ياسر إبراهيم على مقاعد البدلاء.
مصطفى العش انضم للأهلي فى شتاء 2025 قادماً من زد بعقد إعارة يمتد حتى نهاية الموسم دون وجود بند نية البيع.
ويتفاوض مسئولو النادى الأهلى مع الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم، على تمديد تعاقدهم مع النادى حيث يرغب محمد شوقي فى حسم هذا الملف، والإبقاء على الثنائي.
قرر مسئولو النادى الأهلى رفع العرض المالى المُقدم لتجديد عقد رامى ربيعة مدافع الفريق، من 12 مليونا إلى 18 مليون جنيه سنوياً من أجل إنهاء هذا الملف والإبقاء على اللاعب الدولى ضمن صفوف القلعة الحمراء لمدة موسمين أو ثلاثة مواسم قادمة.
وشهدت الأيام الماضية مشاورات ومفاوضات داخل النادى الأهلى وتم الاتفاق على رفع المقابل المالى لإقناع اللاعب بالتجديد، خاصة أنه سبق ورفض كثيرة من أجل البقاء مع الفريق كما أنه من أبناء وكباتن الأهلى المُخلصين.
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