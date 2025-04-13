شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصطدم بحرس الحدود فى ثانى جولات الحسم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني مباراة مهمة أمام حرس الحدود، فى السابعة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بدوري نايل، وأغلق فريق الزمالك صفحة مباراته أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى بربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى خسرها الفارس الأبيض بهدف دون رد ليودع البطولة التى يحمل لقبها.

الزمالك يدخل مواجهة حرس الحدود بمعناويات ضعيفة خاصة بعد وداع بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهى ما هزت استقرار الفريق، خاصة أن الفارس الأبيض كان يأمل في التتويج باللقب في ظل صعوبة المنافسة على لقب الدورى، كما أن أزمة أحمد مصطفى زيزو ورحيله عن الفريق والاقتراب من الانضمام رسميًا لصفوف الأهلى، أدت لحدوث هزة عنيفة داخل غرف ملابس الفارس الأبيض، وهو ما يسعى الجهاز الفني ومسئولى لجنة التخطيط لمعالجته في أسرع وقت.

على الجانب الفني، يعمل جوزيه بيسيرو المدير الفني على تعويض غياب زيزو عن المباريات المقبلة، لاسيما وأن استبعاد اللاعب من مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي أثر بالسلب على مستوى الفريق، كونه من أحد الأعمدة الأساسية، كما أن التونسى أحمد الجفالى مازال في مرحلة التأهيل ويحتاج لفترة لا تقل على 6 أو 7 أسابيع، وهو حاليًا في المرحلة الثانية من التأهيل، ويدرس بيسيرو عدة سيناريوهات لتعويض زيزو في الزمالك، منها الاعتماد على محمد شحاتة في الجبهة اليمنى، أو استمرار ناصر ماهر في الجبهة اليمنى بعد الاعتماد عليه في لقاء ستيلينبوش.

وكان أحمد حسام ميدو وحازم إمام، عضوا لجنة التخطيط بنادى الزمالك، عقدا جلسة مع جوزيه بيسيرو الجمعة فى فندق إقامته، للتحدث مه حول ضرورة التركيز في بطولة الدورى، والعمل على مواصلة المنافسة، بعد الخروج من الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري (مجموعة تحديد البطل)، برصيد 35 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط، وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

من ناحية أخرى، تحدث محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود مع اللاعبين حول ضرورة استغلال عدم الاستقرار الذى يعيشه فريق الزمالك في الوقت الحالي، من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، كما حرص محمد يوسف على دراسة كافة عناصر القوة والضعف في صفوف الفريق الأبيض لرسم خطة المباراة والعبور بها لبر الأمان.