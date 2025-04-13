شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يعالج العقم الهجومى فى الإسماعيلى قبل مواجهة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

يعكف تامر مصطفى ، المدير الفني للنادى الاسماعيلى ، على علاج العقم الهجومى الذى أصاب الدراويش في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالجولة الثانية من مرحلة تفادى الهبوط بالدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبى.



وشهدت هذه المباراة ضياع فرص بالجملة من الدراويش لتكلف الفريق الأصفر خسارة نقطتين مؤثرين في صراع النجاة من الهبوط.



ويرغب تامر مصطفى في معالجة العقم الهجومى قبل مواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر

وتولى تامر مصطفى مهمة تدريب الدراويش، ونجح في تحقيق الفوز على طلائع الجيش في الدورى بهدف نظيف في أول مباراة تحت قيادته، ثم التعادل بهدفين لمثلهما أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر في ثانى مواجهاته والتعادل السلبى مع الاتحاد السكندري بالدوري في ثالث مبارياته.