شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ رحلة استكشاف صن داونز قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأحد، 13 أبريل 2025 07:30 ص
وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة 1-0، قبل أن يكرر نفس النتيجة في مواجهة الإياب.
بينما فريق صن داونز الجنوب أفريقي جاء تأهله إلى دور نصف النهائي، بعد التفوق على الترجي التونسي بهدف دون رد في مباراة الذهاب وتعادل سلبيًا في لقاء العودة.
ويخوض الأهلي لقاءه الأخير في بطولة كأس عاصمة مصر أمام فاركو بالناشئين، مساء الثلاثاء المقبل في مباراة لا تؤثر على موقفه في المجموعة.
وودع الأهلى بطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً" بعد تعرضه لهزيمتين أمام إنبي وطلائع الجيش في المجموعة الثالثة، ليبقى بلا نقاط في المركز الأخير.
ويلتقي الأهلي مع صن داونز، حيث تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل، بينما تقام مباراة الإياب الجمعة 25 أبريل الجاري.
وسيخوض النادي الأهلي مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، بينما مباراة العودة ستقام في القاهرة.
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