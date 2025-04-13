اخبار الرياضه

جهاز الأهلى يبدأ رحلة استكشاف صن داونز قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

جهاز الأهلى يبدأ رحلة استكشاف صن داونز قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ رحلة استكشاف صن داونز قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الأحد، 13 أبريل 2025 07:30 ص
يبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى رحلة استكشاف فريق صن داونز الجنوب أفريقى؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وكان الأهلي التقى مع الهلال السوداني فى منافسات دور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، واستطاع التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-0.

 

وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة 1-0، قبل أن يكرر نفس النتيجة في مواجهة الإياب.

 

بينما فريق صن داونز الجنوب أفريقي جاء تأهله إلى دور نصف النهائي، بعد التفوق على الترجي التونسي بهدف دون رد في مباراة الذهاب وتعادل سلبيًا في لقاء العودة.

 

ويخوض الأهلي لقاءه الأخير في بطولة كأس عاصمة مصر أمام فاركو بالناشئين، مساء الثلاثاء المقبل في مباراة لا تؤثر على موقفه في المجموعة.

 

وودع الأهلى بطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً" بعد تعرضه لهزيمتين أمام إنبي وطلائع الجيش في المجموعة الثالثة، ليبقى بلا نقاط في المركز الأخير.

 

ويلتقي الأهلي مع صن داونز، حيث تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل، بينما تقام مباراة الإياب الجمعة 25 أبريل الجاري.

 

وسيخوض النادي الأهلي مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، بينما مباراة العودة ستقام في القاهرة.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements