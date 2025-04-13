شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ رحلة استكشاف صن داونز قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 07:30 ص

يبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى رحلة استكشاف فريق صن داونز الجنوب أفريقى؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي التقى مع الهلال السوداني فى منافسات دور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، واستطاع التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-0.

وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة 1-0، قبل أن يكرر نفس النتيجة في مواجهة الإياب.

بينما فريق صن داونز الجنوب أفريقي جاء تأهله إلى دور نصف النهائي، بعد التفوق على الترجي التونسي بهدف دون رد في مباراة الذهاب وتعادل سلبيًا في لقاء العودة.