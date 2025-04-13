شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص يحيى عطية الله والدبيس.. تعرف على التشخيص المبدئي للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع ثنائي الأهلي، يحيى عطية الله وكريم الدبيس لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم الأحد، الذي سُيقام على ملعب مختار التتش لبحث موقفهما من التدريبات الجماعية وحجم الإصابة التي تعرضا لها في مباراة بيراميدز أمس ومن أجل تحديد مدة غيابهما عن الملاعب.

وتعرض يحيى عطية الله للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة بيراميدز، وشارك بدلاً منه كريم الدبيس الذي غادر الملعب هو الآخر مع انطلاق الشوط الثاني للإصابة أيضاً.

ووفقاً للفحوصات الأولية فقد اشتكى يجيى عطية الله من شد في العضلة الخلفية، فيما عانى الدبيس من كدمة في الكاحل.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ،السبت، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

من جانبه، أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي أن بطولة الدوري لم تحسم، وأن الفريق سيبذل أقصى جهد في كل المباريات القادمة حتى آخر مباراة في البطولة ـ وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي: مباراة بيراميدز كانت قوية، خلال الشوط الأول أداؤنا لم يكن جيدًا، وتحدثنا مع اللاعبين بين شوطي المباراة لتصحيح الأخطاء.

وأضاف، تحسن أداء الفريق في الشوط الثاني، وزادت محاولاتنا الهجومية بعد طرد لاعب بيراميدز، لكن استقبلنا هدفًا، وبروح البطل استطعنا أن ندرك التعادل.

وأشار كولر، إلى أن تأخر تسجيل الأهداف رغم طرد لاعب من بيراميدز سبب صعوبة المباراة للفريق، مؤكدا أن التغييرات كان هدفها زيادة الفاعلية الهجومية، وتطرق المدير الفني إلى الحديث عن الإصابات، مضيفا أن الجهاز سوف يتابع حالتي يحيى عطية الله وكريم الدبيس بعد إجرائهما الفحوصات الطبية اللازمة.