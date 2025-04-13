شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه بتروجت اليوم لغسل أحزانه الأفريقية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصرى البورسعيدى فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، فريق بتروجت باستاد السويس الجديد، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على اللقب في بطولة دورى nile.



يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث تعادل المصرى مع بيراميدز سلبيا بالجولة الماضية بالدورى، فيما حقق بتروجت فوزا مهما على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.



ويسعى التونسى أنيس بوجلبان، المدير الفني لفريق المصرى، لمصالحه جماهير المصرى بتحقيق الفوز في لقاء اليوم، خاصة بعد الخروج من ربع نهائي الكونفدرالية على يد سيمبا التنزانى، وطالب اللاعبين بضرورة العودة بالنقاط الثلاثة وحذر من خطورة لاعبى بتروجت والحالة المميزة التي يعيشونها، واستغلال كل الفرص التي تتيح لهم من أجل الفوز.



في المقابل، يأمل سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت في مواصلة الانتصارات والنتائج الرائعة التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة بعد صدارة مجموعته في كأس عاصمة مصر وتحقيق الفوز على الحرس في آخر جولات الدورى، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل مواصلة التقدم في جدول الترتيب.



يحتل فريق المصرى المركز الرابع في ترتيب مرحلة المنافسة على اللقب بالدورى برصيد 31 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز السابع برصيد 25 نقطة.