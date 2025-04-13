شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم الأحد فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 06:30 ص

يستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود اليوم الأحد بالجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصرى، فى مباراة مهمة للفارس الأبيض يدخلها بمعنويات منخفضة بعد وداع بطولة الكونفدرالية.

وخسر الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية ليودع البطولة التى يحمل لقبها.

واهتم الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات حرس الحدود لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

موعد مباراة الزمالك أمام حرس الحدود فى دوري نايل

يستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود فى السابعة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري (مجموعة تحديد البطل)، برصيد 35 نقطة.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود بدوري نايل



وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك وحرس الحدود فى دوري نايل، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.