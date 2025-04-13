شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك فى نهائى بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، فى نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا.

يسعى الزمالك بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى فى هذه المواجهة للاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالى، منتشيا بحصد لقب كأس مصر على حساب الفريق الأحمر مؤخرا، بينما يطمح الأهلى بقيادة مديره الفنى إبراهيم فخر الدين فى استعادة العرش الأفريقى مجددا فى ظل حصد لقبى الدورى والسوبر المحلى.

ويعقد فريق الزمالك آمال كبيرة على كل من، أيسل نديم و شروق فؤاد و المحترفة ميلكا لوبيسكا، بينما يعقد الأهلي آمالا على المحترفة تاتيانا بوكان والثنائى أية الشامى وسارة أمين.

تأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره قرطاج التونسى بنتيجة 3-0 ، بينما فاز الزمالك " حامل اللقب " ،على الأنابيب الكينى بنتيجة 3-2.

واستطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل نيجيريا بنتيجة 3-0.

ونجح فريق الأهلى فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول ، حيث على نظيرسوكوسيم السنغالى 3-0 قبل الفوز على بطل الكونغو ثم البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2، في إطار ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.

تضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.

بينما تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل ساحل العاج بنتيجة 3-0 في دور ال 16 .

واستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته، حيث فاز على السجون الكينى 3-0 فى ضربة البداية قبل الفوز على بطل نيجيريا ثم ستارز البتسواني بنتيجة 3-0، في ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد".