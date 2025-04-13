شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية للصالات يتوجه إلى المغرب 19 أبريل للمشاركة بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية للصالات، بقيادة نادر رشاد، 19 أبريل الجارى للسفر إلى المغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا، واختار الجهاز الفنى 16 لاعبة للانتظام في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي لأول مرة في تاريخه، ويستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 من الشهر الحالي، بمشاركة 9 منتخبات هي: مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا.

ويتأهل من البطولة المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني فقط إلى نهائيات كأس العالم، المقررة إقامتها في الفلبين خلال نوفمبر المقبل.

وجاءت قائمة لاعبات المنتخب الوطني للكرة النسائية للصالات: يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - مني السيد محمد - شروق إبراهيم جمعة- ملك عمرو محمد - ندى مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - أسماء علي محمد - ميرنا محسن عبد الغني - ندى إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد - آية محمد عزب - فاطمة مصطفى حسن - فرح سمير علي – سهيلة حسين- أمينة وليد.

ويخوض المنتخب مباراته الأولى أمام أنجولا، على ملعب مولاي عبد الله، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم 24 أبريل، ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم ايضًا منتخب غينيا.