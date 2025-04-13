شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام صن داونز فى دوري الأبطال والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 04:00 ص

أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر ، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ومن المقرر أن يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً فيما تخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة بيراميدز تدريبات استشفائية منعاً للإجهاد.

ويخوض الأهلي لقاءه الأخير في بطولة كأس عاصمة مصر أمام فاركو بالناشئين، مساء الثلاثاء المقبل فى مباراة لا تؤثر على موقفه في المجموعة.

وودع الاهلى بطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً" بعد تعرضه لهزيمتين أمام إنبي وطلائع الجيش في المجموعة الثالثة، ليبقى بلا نقاط في المركز الأخير.



موعد مباراة الاهلى القادمة أمام صن داونز بدوري الابطال الافريقى موعد مباراة الاهلى القادمة أمام صن داونز بدوري الابطال الافريقى

يلتقي الأهلي مع صن داونز، حيث تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل، بينما تقام مباراة الإياب الجمعة 25 أبريل.

وسيخوض النادي الأهلي مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، بينما مباراة العودة ستقام في القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.