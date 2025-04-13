الإسماعيلى يستعيد محمد نصر أمام الاتحاد السكندرى

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يستعيد فريق الاسماعيلى بقيادة تامر مصطفى جهود لاعبه محمد نصر لاعب الإسماعيلى في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر، بعدما غاب عن مواجهة زعيم الثغر الأخيرة بالدوري بسبب الإيقاف.



وتعرض محمد نصر لعقوبة الإيقاف ثلاث مباريات بعد طرده في مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري، والتي فاز بها الدراويش بهدف دون رد.



ويغيب عن الإسماعيلى أمام الاتحاد السكندرى كل من أحمد الشيخ لعدم الجاهزية الفنية، ومحمد حسن وإبراهيم النجعاوى للإصابة.

وتولى تامر مصطفى مهمة تدريب الدراويش، ونجح في تحقيق الفوز على طلائع الجيش في الدورى بهدف نظيف في أول مباراة تحت قيادته، ثم التعادل بهدفين لمثلهما أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر في ثانى مواجهاته والتعادل السلبى مع الاتحاد السكندري بالدوري في ثالث مبارياته.