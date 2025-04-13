شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نقاط تفصل مسار عن التتويج بدورى الكرة النسائية.. والأهلى يتمسك بالأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق مسار للكرة النسائية هيمنته على صدارة الترتيب بعدما ضم فريق وادى دجلة لقائمة ضحاياه خلال هذا الموسم، الذى يشارك فيه الأهلى والزمالك لأول مرة، بعد قرارات الاتحاد الأفريقى بضرورة إنشاء أندية للكرة النسائية.

وادى دجلة ضحية جديدة

وأضاف مسار فريق وادى دجلة إلى قائمة ضحاياه هذا الموسم، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم اللقب في دورى الكرة النسائية.

وكان وادى دجلة الفريق الوحيد الذى فلت من الهزيمة أمام مسار بعد التعادل في الدور الأول، قبل أن يسقط أمام مسار الذى فاز كل مبارياته هذا الموسم ما عدا مباراة واحدة، ولم يتذوق أي هزيمة قبل 3 جولات من النهاية.

4 نقاط تفصل مسار عن اللقب

ويحتاج فريق مسار 4 نقاط من أجل حسم لقب دورى الكرة النسائية لصالحه، بعدما وسع الفارق بينه وبين الأهلى لـ5 نقاط بعد هزيمة الأهلى من مسار والتعادل مع وادى دجلة والزمالك ليفقد 7 نقاط خلال مشواره بينما فقد مسار نقطتين فقط.

الأهلى يتمسك بالآمال

ويتمسك الأهلى بآمال ضعيفة فى تعثر مسار في الجولتين السابعة والثامنة ليظل الأمل متواجد لمواجهة الجولة التاسعة التي سيتقابل فيها الفريقان، حيث يأمل الأهلى في تعثر مسار أمام مودرن سبورت أو الزمالك، في حين سيعمل على الفوز على بيراميدز ومودرن سبورت ليبقى على الأمل الضعيف.

جدير بالذكر أن دورى الكرة النسائية سينتهى فعالياته يوم الجمعة 9 مايو المقبل بمباريات الجولة التاسعة من مرحلة الحسم التي ستختتم بمواجهة الأهلى ومسار.