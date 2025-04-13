الامارات | صحوة دبا الحصن تُهدد أكثر من 3 أندية بدوامة الهبوط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات صراع الهروب من شبح الهبوط بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، لا يقل سخونة وإثارة عن سباق التتويج باللقب، بعدما أشعل فريق دبا الحصن المنافسة على البقاء، إثر فوزه الثمين على مضيفه بني ياس 4-2، أول من أمس، في الجولة الـ21.

ورفع دبا الحصن رصيده إلى 16 نقطة في المركز قبل الأخير ليوسّع دائرة الهبوط التي باتت تهدد أكثر من ثلاثة أندية، بداية من البطائح وكلباء وبني ياس، والتي قد تمتد لتشمل أيضاً عجمان والنصر، مع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم.

وظهر دبا الحصن الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين، بصورة مغايرة في الجولات الأخيرة، إذ حقق فوزين في آخر ثلاث مباريات، وكانا من العيار الثقيل، الأول على فريق العين 3-2، والثاني عبر «ريمونتادا» مميزة على بني ياس 4-2.

وعلى الورق، فإن أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل إليه الفريق هو 31 نقطة، إذ يمتلك حالياً 16 نقطة، ولديه خمس مواجهات حاسمة أمام النصر وكلباء والوحدة وشباب الأهلي والعروبة على التوالي.

ورغم الحالة المعنوية المرتفعة والصحوة التي يمر بها الفريق، فإن مصيره في البقاء بدوري المحترفين لا يعتمد عليه وحده، بل يرتبط أيضاً بنتائج الفرق الأخرى في الجولات المقبلة.

. دبا الحصن المشارك للمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين ظهر بصورة فنية مغايرة في الجولات الأخيرة.