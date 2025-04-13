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الامارات | المحرزي يتصدر المحترفين في بطولة الإمارات لـ «الفلاي بورد»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | المحرزي يتصدر المحترفين في بطولة الإمارات لـ «الفلاي بورد» 1/2
  • الامارات | المحرزي يتصدر المحترفين في بطولة الإمارات لـ «الفلاي بورد» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز البطل أحمد المحرزي، المركز الأول ضمن فئة المحترفين في بطولة الإمارات للفلاي بورد، وجاء مانع المرزوقي ثانياً، والإيراني ميلاد مرتضى ثالثاً.

وشهدت البطولة التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية أول من أمس على كاسر الأمواج، مشاركة نخبة ممارسي هذه على المستويين المحلي والدولي.

وأسفرت نتائج فئة المبتدئين عن فوز الجنوب إفريقي دين موريس، بالمركز الأول، وجاء المصري محمد النمر ثانياً، وفيصل الطنيجي ثالثاً.

وأكد نادي أبوظبي للرياضات البحرية حرصه على دعم وتطوير الفلاي بورد، ضمن أجندته السنوية، مشيراً إلى أن البطولة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها بهدف تعزيز حضور الرياضات البحرية الحديثة، وتوفير منصات تنافسية للمواهب في الدولة. وتم تكريم الفائزين في ختام المنافسات، من قبل اللجنة المنظمة، بحضور عدد من مسؤولي النادي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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