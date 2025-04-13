الامارات | 118 لاعباً في بطولة أبوظبي لألعاب القوى المجتمعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم بطولة نادي أبوظبي لألعاب القوى المجتمعية الثانية، بمشاركة 118 لاعباً ولاعبة في فئات الأشبال والناشئين والشباب، والسيدات، والرجال.

وتقام البطولة ضمن استعدادات النادي للمشاركة في بطولة كأس الإمارات التي ينظمها اتحاد ألعاب القوى في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وأعلن النادي مشاركة اللاعبين واللاعبات من المراكز المختلفة التابعة له في كل من أبوظبي والعين والظفرة، ضمن الخطة المقررة لتأهيلهم واكتشاف قدراتهم، ومنحهم فرص الاحتكاك المطلوبة لتطوير مهاراتهم.