الامارات | العبدولي: هدفنا حصد 25 نقطة في رحلة البحث عن البقاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدرب دبا الحصن حسن العبدولي أن هدف فريقه حالياً هو حصد 25 نقطة على الأقل في رحلة البحث عن البقاء بين الكبار في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق على مضيفه بني ياس في الجولة الـ21 من البطولة، مشدداً على أن الفريق يلعب تحت الضغط دائماً من أجل تحقيق الانتصارات، معترفاً بأن أسلوبه مع اللاعبين سيئ إذ لا يضحك بتاتاً، لكونه منشغلاً تماماً في تحقيق هدفه مع ناديه، على حد تعبيره.

وقال العبدولي الذي قاد دبا الحصن للنقطة الـ16 في المركز قبل الأخير على لائحة الدوري، في تصريحات صحافية: «إن أي فريق حصد هذا العدد من النقاط في المواسم السابقة لم يهبط إلى دوري الدرجة الأولى».

وشدّد العبدولي على ضرورة مواصلة العمل والتركيز في ما تبقى من مباريات، وقال: «تبقّت خمس مباريات، ما يعني أن هناك 15 نقطة متاحة في الملعب، نرغب في الوصول إلى 25 نقطة، وهذا يتطلب منا حصد تسع نقاط على الأقل، وإن لم نحقق ذلك فلا نستحق البقاء في دوري المحترفين، قد نحصد 25 نقطة ومع ذلك نهبط، لكن على الأقل سنغادر ونحن مرفوعو الرأس».

وعن مباراة بني ياس أول من أمس، قال العبدولي: «لاعبو الفريق يشعرون بالمسؤولية. الفريقان كانت لديهما الرغبة في الفوز، وعقب نهاية الشوط الأول لم أشاهد الهزيمة في عيون لاعبي الفريق داخل غرفة الملابس، لم يخفضوا رؤوسهم، وكانوا أكثر إصراراً على العودة في الشوط الثاني، وهو ما تحقق بالفعل بقلب النتيجة والفوز المهم».

وأضاف العبدولي: «الفريق مضغوط بشكل غير طبيعي، فمنذ أن توليت المهمة هناك ضغط كبير على الفريق، والمشوار طويل جداً ومزعج، وعندما تحقق نتائج إيجابية يزيد الضغط، والفرق تعمل حسابك أكثر، وهو ما يزيد الضغط في المباريات المقبلة، أسلوبي سيئ جداً مع الفريق واللاعبين في التدريبات، لا أضحك، ولكن الكل يعرف ما أريد، وهو ما كان سبباً في الفوز خلال المباريات الأخيرة».

حسن العبدولي:

. الفريق مضغوط بشكل غير طبيعي.. والمشوار طويل جداً ومزعج.

. بعد نهاية الشوط الأول لم أشاهد الهزيمة في عيون فريقي داخل غرفة الملابس.