الامارات | نزالات محتدمة في بطولة الإمارات للفنون القتالية المختلطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس فعاليات النسخة الثالثة لبطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في نادي شباب الأهلي بدبي، وسط حضور جماهيري كبير.

وشهد اليوم الأول منافسات حماسية ضمن فئات الأشبال (من 10 إلى 11 عاماً)، والناشئين (من 12 إلى 13 عاماً)، والناشئين (من 14 إلى 15 عاماً)، حيث تميّزت النزالات بالقوة والندية، وقدّم اللاعبون أداءً قوياً.

وقال نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة محمد سالم الظاهري: «فخورون بما شهدناه من مستويات قوية، ومشاركة متميزة لأبنائنا وبناتنا، لاسيّما أولئك الذين بدأوا مسيرتهم حديثاً. تمثل هذه الفئات حجر الزاوية لمستقبل اللعبة، وتؤكّد أن جهود الاتحاد على صعيد صقل المواهب تؤتي ثمارها، كما أن التفاعل الجماهيري الكبير والتنظيم الاحترافي يعكسان المكانة المتقدمة التي وصلت إليها بطولاتنا».

وتُختتم البطولة اليوم بإقامة نزالات فئتي الشباب (16-17 عاماً) والكبار (18 عاماً فما فوق)، وسط توقعات بمنافسات قوية تعكس التطور اللافت في المستوى الفني للبطولة، وتتويج أفضل المواهب المحلية في رياضة الفنون القتالية المختلطة.