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الامارات | رئيس الاتحاد الآسيوي يرفض فكرة توسيع المونديال

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كوالالمبور - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الاتحاد الآسيوي يرفض فكرة توسيع المونديال 1/2
  • الامارات | رئيس الاتحاد الآسيوي يرفض فكرة توسيع المونديال 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الآسيوي يرفض فكرة توسيع المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، عن رفضه لفكرة توسيع عدد المشاركين في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، معتبراً أن الأمر «سيصبح فوضى» في المستقبل.

وقال سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي (فيفا): «شخصياً، أنا لا أوافق».

وكان رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الباراغوياني أليخاندرو دومينغيس، قد دعا (فيفا) إلى توسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، في بادرة فريدة من نوعها، بالتزامن مع احتفال البطولة بالذكرى المئوية لتأسيسها.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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