شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز معلول لقيادة الجبهة اليسرى بالأهلى بعد إصابة عطية الله والدبيس والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تجهيز التونسي علي معلول لاعب الفريق لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر في المباريات القادمة، بعد تعرض الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس للإصابة في مباراة بيراميدز بالدوري.

ولم تتحدد حجم الإصابة التي تعرض لها الثنائي عطية الله والدبيس، ولكن تظل فرص لحاقهما بمباراتي صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا صعبة وغير واضحة.

وغاب علي معلول عن مباريات الأهلي الأخيرة بسبب عدم الجاهزية الفنية، ولكن حظوظه زادت من العودة لقائمة الأهلي في مباراة صن داونز القادمة، ولكن تبقى مشاركته في المباراة وجهة نظر مارسيل كولر.

وعاد علي معلول للمشاركة مع الأهلي في مباريات كأس عاصمة مصر، من أجل تجهزيه بدنيا بعدما ابتعد لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات منذ إصابته بقطع في وتر أكيلس.