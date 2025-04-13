شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة بيراميدز استعداداً لصن داونز ويواجه فاركو بالناشئين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 01:00 ص

أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ومن المقرر أن يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً، فيما تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة بيراميدز تدريبات استشفائية منعاً للإجهاد.

ويخوض الأهلي لقاءه الأخير في بطولة كأس عاصمة مصر أمام فاركو بالناشئين، مساء الثلاثاء المقبل فى مباراة لا تؤثر على موقفه فى المجموعة.

وودع الأهلى بطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً" بعد تعرضه لهزيمتين أمام إنبي وطلائع الجيش في المجموعة الثالثة، ليبقى بلا نقاط في المركز الأخير.

وسيلاقي النادي الأهلي صن داونز، وتقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل، بينما تقام مباراة الإياب السبت السابعة مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولى.

وسيخوض النادي الأهلي مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بينما مباراة العودة ستقام في القاهرة.