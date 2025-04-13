شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو زهرة يهنئ منتخب الناشئين بالتأهل إلى كأس العالم بعد فوزه على أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

وجّه مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، التهنئة إلى لاعبي المنتخب الوطني تحت 17 عامًا والجهاز الفني، عقب الفوز الثمين على منتخب أنجولا بهدفين، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعرب أبوزهرة عن فخره بالأداء الرجولي للاعبين، مؤكدًا أن التأهل إلى المونديال يمثل خطوة مهمة في مسيرة الكرة المصرية، ويعكس الجهود الكبيرة المبذولة من قِبَل الجهاز الفني والإداري.

كما أكد أن الاتحاد المصري لكرة القدم يولي اهتمامًا بالغًا بمنتخبات الناشئين والشباب، ويوفر لها كل سبل الدعم لضمان استمرار النجاحات، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء المجلس يقفون خلف المنتخب الوطني لتحقيق طموحات الجماهير المصرية ورفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

ويُذكر أن تأهل منتخب مصر تحت 17 عامًا إلى كأس العالم يأتي للمرة الأولى منذ 28 عامًا، وللمرة الثالثة في تاريخه.