شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يناقش مصير كولر وموقفه من مباراتى صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مسئولو النادي الأهلي موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني من الاستمرار في قيادة الفريق الأحمر أو توجيه الشكر له بعد تراجع مستوى الأهلي في المباريات الأخيرة.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ليعقد موقفه في المنافسة على الاحتفاظ بدرع الدوري هذا الموسم، ويستمر فارق الـ4 نقاط مع بيراميدز.

ويناقش مسئولو النادي الأهلي موقف كولر من البقاء في منصبه وقيادة الفريق الأحمر في مباراتي صن داونز بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أو إقالته وتعيين مدير فني جديد قبل هاتين المباراتين الحاسمتين في مستقبل منافسة الأهلي على الاحتفاظ باللقب الأفريقي.

ويعد الاتجاه الأقرب هو استمرار كولر في قيادة الأهلي بمباراتي صن داونز، على أن يتم حسم مستقبل المدرب بعد تلك المواجهتين، سواء برحيله أو تجديد الثقة فيه، ولكن حظوظه انخفضت في الاستمرار بقيادة الأهلي خلال المشاركة في كأس العالم للأندية القادمة بالولايات المتحدة.