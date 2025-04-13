شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: الأهلى ابتعد عن المنافسة بانسحابه من القمة.. وكولر "بيخلص على أفشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق على تعادل المارد الأحمر أمام بيراميدز بهدف لمثله مساء أمس، في قمة منافسات الجولة الثانية من المرحلة الفاصلة للدوري الممتاز، والتي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

وقال شريف عبد المنعم، في تصريحات تليفزيونية، انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، قرار خطأ، وأبعده بشكل كبير عن حسابات المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وأضاف: هناك علامات استفهام كبيرة حول التشكيل الذي خاض به السويسري مارسيل كولر المباراة أمام بيراميدز، كما أني لا أجد سببًا في استمرار استبعاد محمد مجدي أفشة من المباريات الأخيرة للأهلي، خاصة أن مباراة اليوم كانت بحاجة إلى لاعب يصنع الفارق.

وتابع: كولر "بيخلص على أفشة"، واللاعب كان قادرًا على صناعة الفارق حال نزوله كبديل في الشوط الثاني، خاصة بعدما أخرج مارسيل كولر مفاتيح اللعب الأخرى مثل أشرف بن شرقي وحسين الشحات.