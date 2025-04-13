شكرا لقرائتكم خبر عن معتز البطاوى يكشف تطورات حالة أحمد قندوسى بعد إصابته أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز البطاوي المشرف على الكرة بنادي سيراميكا، أن أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة فاركو، مشيرا إلى أن الإصابة في النهاية "قضاء وقدر"، ومن لحظة الإصابة كانت هناك حالة حرص على اللاعب، وتم إجراء الإسعافات الأولية من جانب الجهاز الطبي، وتم نقله إلى المستشفى واجراء الفحوصات والأشعة.

وأضاف البطاوى، عبر تصريحات تليفزيونية: أحمد قندوسي سيخضع لعملية جراحية اليوم، بعد تعرضه للإصابة بكسر في عظمة الساق، والأطباء طمأنوا الجهاز الفني، وخلال 6 شهور سيعود للملاعب مرة أخرى".

وأشار المشرف العام على الكرة بسيراميكا إلى أن أحمد القندوسي حالته النفسية جيدة، وكان هناك التفاف حوله من زملائه بالفريق داخل المستشفى والجهاز الطبي، وكذلك من مسئولي فاركو ولاعبيه، وهو ما ساهم في رفع معنوياته".