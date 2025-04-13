شكرا لقرائتكم خبر عن وليد درويش: تأهل منتخب مصر لكأس العالم للناشئين إنجاز للكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب، عن سعادته بالفوز الذي حققه المنتخب على أنجولا والتأهل إلى كأس العالم للناشئين في قطر.

وقال درويش، في تصريحاته عقب المباراة، إن المنتخب المصري حقق إنجازا بالتأهل إلى المونديال.

وشدد درويش على أنه كان يتمنى وصول منتخب مصر إلى أبعد نقطة في أمم أفريقيا من أجل إسعاد الشعب المصري.

وتأهل منتخب مصر تحت 17 سنة لنهائيات كأس العالم للناشئين بعد فوزه على منتخب أنجولا (2 – 1) في المباراة التي أقيمت على ملعب بن أحمد العبدي بمدينة الجديدة المغربية، وأدارها الحكم البوركيني فينسنت كابوري. أحرز عبد العزيز الزغبي الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 39 نتيجة تكدس داخل منطقة الجزاء استثمره المهاجم الواعد وسدد كرة اصطدمت بالمدافع لورنكو وتهادت داخل مرمى الحارس جيلسون دالا، ثم أضاف حمزة عبد الكريم الهدف الثاني في الدقيقة 69، قبل أن يقلص لورنكو النتيجة بتسجيله هدف أنجولا الوحيد في الدقيقة 83 بتسديدة يسارية على يسار حارس منتخب مصر عمر عبد العزيز.

بهذا الفوز انتزع "الفراعنة" الصغار البطاقة الأفريقية العاشرة في المونديال الذي تستضيفه قطر في الفترة ما بين 2 و27 نوفمبر المقبل.

هذا الإنجاز الكبير يعد تتويجا لجهد واجتهاد هذا الجيل والجهاز الفني بقيادة أحمد عبد العزيز "الكاس" الذي واجه الكثير من الصعوبات والعقبات منذ تكوين الفريق وتمكن من الفوز ببطولة شمال أفريقيا بالجزائر في أبريل 2024 ثم تصدر تصفيات (أوناف) في المغرب خلال شهر نوفمبر من نفس العام.