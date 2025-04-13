شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: أزمة مباراة القمة أثرت على تركيز لاعبى الأهلى.. وكولر لم يكن موفقا والان مع تفاصيل الخبر

يرى أحمد فتحي نجم الأهلي وبيراميدز السابق أن هناك لاعبين ظهروا بشكل جيد مع الأهلي في المباريات الماضية، ثم اختفوا عن المشاركة مثل مصطفى العش وأفشة.

وقال أحمد فتحي، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون سبورت: "عمر الساعي لم نشاهده منذ قدومه من الإسماعيلي، وعمر كمال كانت لديه القدرة على تقديم حلول في الجبهة اليمنى سواء مركز الظهير أو الجناح".

وأضاف: "هناك دوشة داخل الأهلي منذ عدم خوض مباراة القمة، وهو ما يؤثر على تركيز اللاعبين، وتأخذ جزءا من تركيز اللاعبين، ورغم أن اللاعبين يحاولون ولكن ليس بنفس المستوى الذي كانوا عليه قبل أزمة مباراة القمة".

استطرد: "الأهلي نشط في المباراة بعد استقبال هدف من بيراميدز، وحتى بعد طرد لاعب من بيراميدز الأهلي أصبح أسوأ واللاعبين استسهلوا المباراة، ولم ينشطوا إلا بعد هدف الشيبي".

أردف: "تعادل الأهلي أبقى على آمال الأهلي في المنافسة على درع الدوري ولكنه يحتاج تعثر بيراميدز في عدد من المباريات القادمة".

وعن أفضل لاعبي الأهلي في مباراة بيراميدز، رد: "محمد الشناوي ظهر بمستوى جيد وإمام عاشور كان من أفضل اللاعبين خلال المباراة وأكرم توفيق، وقدم أداء جيد في نصف المبلغ، وكولر لم يكن موفقا في استبدال أشرف ين شرقي وحسين الشحات، ومن الوارد أن يسجل بن شرقي ولديه الحلول حتى لو لم يكن في أفضل حالاته