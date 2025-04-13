شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: تغيير كولر حاليا صعب.. وتفاوت الرواتب ستُحدث مشاكل بغرفة ملابس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يرى حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه من الصعب رحيل كولر في الوقت الحالي، لأنه حال استقدام مدرب جديد يحتاج وقتا حتى يتعرف على إمكانيات لاعبيه، وقد يتعثر في المباريات القادمة، ويتسع الفارق مع بيراميدز في الدوري، وفكرة التغيير حاليا صعبة، خاصة أن الفريق أمامه مباراتان قويتان أمام صن داونز.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز بهدف لكل فريق ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال حسن مصطفى في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون سبورت: "الأهلي يحتاج لاعبين كثيرين في الموسم القادم، لأن هناك بعض اللاعبين لديهم تشبع".

وأضاف: "مشكلة بيراميدز أنه ليس لديه جمهور يضغط على اللاعبين ويلهب حماسهم للاستمرار في المنافسة".

وتابع: "أرى أن أفشة قادر على صناعة الفارق للأهلي ومعه جراديشار فقط في المقابل بيراميدز لديه لاعبيه بدلاء مميزين مثل يوسف أوباما وصديق ايجولا ومروان حمدي بخلاف غياب إبراهيم عادل ورمضان صبحي وبلاتي توريه".

واختتم: "هناك لاعبون منشغلون بمسألة التجديد وتحقيق أعلى راتب سنوي، وقد تكون مشكلة كبيرة في غرفة ملابس الأهلي في الفترة القادمة، وعلى سبيل المثال رامي ربيعة الذي يرغب في الحصول على أرقام أعلى من السقف المحدد، وأصبح هناك أرقام للاعبين مبالغ فيها".