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الترجى التونسى: الزمالك لم يفاوضنا لضم البلايلى ولن نبيعه

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الترجى التونسى: الزمالك لم يفاوضنا لضم البلايلى ولن نبيعه

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القاهرة - سامية سيد - كشف وليد قرفالة المتحدث الرسمي لنادي الترجي التونسي عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب الجزائري يوسف البلايلي للحصول على خدماته.

وقال قرفالة، في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك لم يفاوضنا لضم اللاعب يوسف البلايلي".

وأضاف: "يوسف البلايلي عقده مستمر مع نادي الترجي حتى 2026".

واختتم: "لا توجد نية لبيع البلايلي واللاعب مستمر مع الفريق".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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