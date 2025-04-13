شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى التونسى: الزمالك لم يفاوضنا لضم البلايلى ولن نبيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد قرفالة المتحدث الرسمي لنادي الترجي التونسي عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب الجزائري يوسف البلايلي للحصول على خدماته. وقال قرفالة، في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك لم يفاوضنا لضم اللاعب يوسف البلايلي". وأضاف: "يوسف البلايلي عقده مستمر مع نادي الترجي حتى 2026". واختتم: "لا توجد نية لبيع البلايلي واللاعب مستمر مع الفريق".

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