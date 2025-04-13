شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 12 - 4 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 12 - 4 - 2025، العديد من الأحداث المهمة، على رأسها تعادل الأهلى وبيراميدز بهدف لكل منهما بالدورى الممتاز، بجانب وفاة ابراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع المرض.

الأهلى يُبقى على حلم الدورى بتعادل قاتل أمام بيراميدز

أنقذ أحمد رضا لاعب الأهلي فريقه من السقوط أمام بيراميدز بعدما سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوي، فى الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري (دوري nile) ،

رسميا.. سيراميكا يعلن إصابة أحمد القندوسى بكسر فى الساق

أثبتت الأشعة التي أجراها الدولي الجزائري أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا، إصابته بكسر في الساق، وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة فاركو في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز. منتخب مصر للناشئين يهزم أنجولا 2 - 1 ويتأهل لبطولة كأس العالم تأهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، إلى المشاركة ببطولة كأس العالم، بعد الفوز على أنجولا بهدفين مقابل هدف سجلهما عبد العزيز الزغبى وحمزة عبد الكريم فى المباراة التى جرت اليوم فى ملحق التأهل لكأس العالم للناشئين المقرر إقامتها فى قطر خلال شهر نوفمبر 2025. قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن عمر جابر لاعب الفريق يعاني من إصابة بشد من الدرجة الأولى فى العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. انتهت الدورات الخاصة بدبلومة التدريب الأفريقية "A4" التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد المصري، تحت رعاية المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، الذي وجّه الإدارات المعنية بالاهتمام بتذليل أي معوقات قد تعترض الدارسين

أرسل أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الزمالك، خطاباً إلى مسئولي النادي الأبيض للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، وذلك بعد انتهاء علاقته بالنادى نهاية الموسم، حسبما أعلن النادى في بيان يوم الخميس الماضي.