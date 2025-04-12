شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين يغيب عن بيراميدز فى مواجهة حرس الحدود بعد الطرد أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب مهند لاشين لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود فى الجولة الثالثة من مرحلة حسم بطولة الدورى، للإيقاف بعد الطرد أمام الأهلى.

وأشهر الحكم الهولندي داني ماكيلي البطاقة الحمراء لمهند لاشين لاعب بيراميدز أمام الأهلي في الدقيقة 57 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد إعاقة إمام عاشور ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ثم الطرد.

ويلتقى بيراميدز مع حرس الحدود يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل، ليغيب مهند لاشين عن تلك المباراة بسبب الإيقاف.

وأنقذ أحمد رضا لاعب الأهلي فريقه من السقوط أمام بيراميدز بعدما سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوي، فى الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري (دوري nile)،

سجل محمد الشيبي هدف المباراة في الدقيقة 86 من تسديدة صاروخية، قبل أن يسجل أحمد رضا هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 44 نقطة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة ويستمر صراع اللقب.